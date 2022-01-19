САП хочет конфисковать 5,7 млн гривен у судьи

Мужчина приобрел дорогую квартиру в Киеве и автомобиль, неизвестно, за какие деньги.

САП хочет конфисковать 5,7 млн гривен у судьи
Фото: facebook/Вищий антикорупційний суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск о признании необоснованными активами квартиры и автомобиля одного из судей Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

"Судья через третьих лиц фактически приобрел в собственность квартиру в Киеве площадью 142 кв. м и автомобиль, общая стоимость которых достигает 6,7 млн гривен. При этом, в ходе анализа имущественного состояния и его доходов установлено, что денежные средства, использованные для приобретения этих активов, не могли быть приобретены за счет законных доходов судьи", – считает прокуратура.

В связи с этим прокурор обратился в суд о взыскании с судьи 5,7 млн. гривен денежных средств, законность происхождения которых вызывает сомнение.

САП не называет имени судьи, но на сайте Судебной власти сообщается, что 18 января в Высший антикоррупционный суд поступило ходатайство о признании необоснованными активов судьи Васильковского горрайонного суда Максима Ковбеля.

Напомним, что в августе 2021 года ВАКС признал необоснованным активом 1,2 млн гривен Ильи Кивы, которые он якобы получил от сдачи в аренду жомовой ямы.

В октябре 2021 года ВАКС отказался конфисковать квартиру депутата Михаила Волынца, которую прокуратура сочла необоснованным активом.

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