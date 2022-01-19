Блинкену важно было бы встретиться в Украине со всеми демократическими силами, - Порошенко

У госсекретаря запланированы встречи только с президентом и министром иностранных дел.

Пятый президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко считает, что сделать РоSSию слабой могут только санкции. Об этом он заявил в прямом эфире телеканала CNN.

«С каждым днем, шаг за шагом, Запад делает все больше, и это положительно. То, что нам нужно сегодня, - это делать РоSSию слабее, и это возможно благодаря санкциям», – заметил Порошенко. – А Украину следует делать сильнее. С каждым днем мы должны получать новые оборонительные летальные образцы вооружений, включая средства радиоэлектронной защиты, противовоздушной обороны, противотанковые вооружения, получение разведданных. К сожалению, у нас этого в достаточном количестве нет. Однако положительный тренд присутствует, Запад все увеличивает соответствующие поставки».

По мнению Порошенко, госсекретарь США Энтони Блинкен должен встретиться не только с президентом Зеленским, но и со всеми демократическими силами.

«Внутреннее единство - очень важный фактор укрепления устойчивости Украины для защиты себя, Европы и мира», – убежден Петр Порошенко.