Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев

Он запланировал встречи с Зеленским и Кулебой.

Государственный секретарь Энтони Блинкен утром 19 января прибыл в Киев . Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Фотографию с Блинкеном по прибытии в столицу Украины опубликовала корреспондент CNN Дженнифер Ганслер.

Блинкен, согласно сообщению Госдепа, в Киеве также встретится с американскими дипломатами и их семьями, чтобы проинформировать об усилиях Департамента по планированию на случай непредвиденных обстоятельств, если РоSSия решит пойти на дальнейшую эскалацию.

20 января Блинкен поедет в Германию, 21 – в Женеву, где встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Все переговоры посвящены Украине и деэскалации.

Прошлый визит Блинкена в Киев состоялся 6 мая. После этого госсекретарь говорил с представителями украинской власти перед телефонными разговорами президента США Джо Байдена и РФ Владимира Путина.