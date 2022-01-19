Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев

Он запланировал встречи с Зеленским и Кулебой.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев
Блінкен у Києві
Фото: @jmhansler

Государственный секретарь Энтони Блинкен утром 19 января прибыл в Киев. Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Фотографию с Блинкеном по прибытии в столицу Украины опубликовала корреспондент CNN Дженнифер Ганслер.

.@SecBlinken has arrived in Kyiv pic.twitter.com/7b18aohQQP

— Jennifer Hansler (@jmhansler) January 19, 2022

Блинкен, согласно сообщению Госдепа, в Киеве также встретится с американскими дипломатами и их семьями, чтобы проинформировать об усилиях Департамента по планированию на случай непредвиденных обстоятельств, если РоSSия решит пойти на дальнейшую эскалацию.

20 января Блинкен поедет в Германию, 21 – в Женеву, где встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Все переговоры посвящены Украине и деэскалации.

Прошлый визит Блинкена в Киев состоялся 6 мая. После этого госсекретарь говорил с представителями украинской власти перед телефонными разговорами президента США Джо Байдена и РФ Владимира Путина.

Визит Блинкена проходит на фоне стягивания Россией войск к границам Украины и выдвижения ультиматума не принимать в НАТО страны Восточной Европы. США заявляют, что РоSSия может атаковать Украину в любой момент.

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