Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев

Блинкен, согласно сообщению Госдепа, в Киеве также встретится с американскими дипломатами и их семьями, чтобы проинформировать об усилиях Департамента по планированию на случай непредвиденных обстоятельств, если РоSSия решит пойти на дальнейшую эскалацию.
20 января Блинкен поедет в Германию, 21 – в Женеву, где встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Все переговоры посвящены Украине и деэскалации.
Прошлый визит Блинкена в Киев состоялся 6 мая. После этого госсекретарь говорил с представителями украинской власти перед телефонными разговорами президента США Джо Байдена и РФ Владимира Путина.
Визит Блинкена проходит на фоне стягивания Россией войск к границам Украины и выдвижения ультиматума не принимать в НАТО страны Восточной Европы. США заявляют, что РоSSия может атаковать Украину в любой момент.