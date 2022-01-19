В Луганской области нашли мертвым 23-летнего военного

Вчера, 18 января, в Луганской области нашли мертвым военнослужащего-контрактника. По предварительной версии, 23-летний уроженец села Новогригоровка Вторая Кировоградской области покончил с собой.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

Установлено, что военнослужащий покончил с собой путем выстрела в подбородок из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы.

По факту гибели военнослужащего Луганской спецпрокуратурой в военной и оборонной сфере Объединенных сил осуществляется процессуальное руководство по уголовному производству по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса. Рассматриваются также другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

Продолжается следствие.