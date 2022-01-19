"Северный поток-2" нельзя запускать из-за агрессивных действий РоSSии, - глава МИД Великобритании
"Европе необходимо снизить свою зависимость от роSSийского газа".
Елізабет Трасс
Фото: https://twitter.com/trussliz
Европа должна сократить зависимость от роSSийского газа на фоне агрессивных действий со стороны РоSSии и не дать реализовать проект газопровода "Северный поток-2".
Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс.
"Хорошее развитие событий. "Северный поток-2" несовместим с агрессивными действиями РоSSии. Европе необходимо снизить свою зависимость от роSSийского газа", - написала она в Twitter, комментируя недавние высказывания властей Германии по поставкам газа из РоSSии.
Good development. Nordstream II is not compatible with Russia's aggressive actions. Europe needs to reduce its dependence on Russian gas. https://t.co/VE2NorWpLI
Ранее сегодня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что новое правительство ФРГ поставит на обсуждение вопрос остановки газопровода "Северный поток-2", если РоSSия начнет широкомасштабное вторжение в Украину.