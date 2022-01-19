Великобритания передала Украине партию противотанковых средств, - Минобороны

В Минобороны отметили, что предоставленные средства будут использованы исключительно в оборонных целях.

Фото: Минобороны

Великобритания доставила в Украину легкие противотанковые комплексы для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании Вооруженным Силам Украины. В этот раз партнерами были предоставлены новые легкие противотанковые средства", - говорится в сообщении.

Заместитель министра обороны Украины по европейской интеграции Анатолий Петренко отметил, что это будет укреплять оборонные способности Украины, а предоставленные средства будут использованы исключительно в оборонных целях.

"Безусловно, это будет укреплять наши войска, это усилит наши оборонные способности. И я хочу подчеркнуть, что эта помощь будет использована исключительно в оборонных целях, для защиты наших войск, для защиты критической инфраструктуры, и для защиты мирного населения, от любых проявлений, любых действий, которые могут привести к эскалации", - сказал Петренко.

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

Заместитель министра обороны Украины по вопросам евроинтеграции поблагодарил народ и правительство Великобритании за оказанную поддержку и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

Вчера министр обороны страны Бен Уоллес заявил о передаче Украине нового оборудования для укрепления безопасности, чтобы помочь увеличить оборонные возможности на фоне угрозы роSSийского вторжения, в частности, легкие противотанковые системы.

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