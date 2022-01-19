Глава МИД Канады напомнила РФ о серьезных последствиях в случае вторжения в Украину

Речь идет, в частности, об очень строгих скоординированных санкциях со стороны союзников.

Глава МИД Канады напомнила РФ о серьезных последствиях в случае вторжения в Украину
Глава МЗС Канади Мелані Жолі
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Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что какое-либо вторжение РоSSии в Украину повлечет за собой серьезные последствия для агрессора, в частности очень строгие скоординированные санкции союзников.

Об этом она заявила на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве во вторник, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы едины в нашей поддержке Украины, и любое вторжение в Украину будет иметь серьезные последствия, в частности, очень строгие скоординированные санкции со стороны наших союзников", - сказала Жоли.

Эти темы, по словам Жоли, будут подниматься во время переговоров в Париже и Брюсселе, которые она посетит после своего визита в Украину.

"Канада осуждает сосредоточение роSSийских сил на границе с Украиной, мы осуждаем попытку аннексии и незаконную оккупацию Крыма. Есть только один единственный возможный путь вперед - РоSSия должна осуществить деэскалацию и присоединиться к содержательному диалогу. Это вопрос, который я поднимаю не только здесь, но и со своими партнерами", - подчеркнула глава МИД Канады.

Напомним, 10-13 января состоялись три раунда переговоров, посвященных роSSийским претензиям относительно европейской безопасности: переговоры делегаций РоSSии и США в Женеве, заседание Совета РоSSия-НАТО в Брюсселе и переговоры в рамках ОБСЕ.

По их итогам все участники заявили о расхождениях в позициях.

Блинкен отмечал, что после завершения переговоров РФ со Штатами, НАТО и ОБСЕ в Вашингтоне планируют провести консультации с союзниками и партнерами.

По мнению Белого дома, РоSSия способна в любой момент начать новое вторжение в Украину.



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