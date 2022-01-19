Министр обороны Германии назвала РоSSию агрессором

Новый глава министерства обороны Германии Кристине Ламбрехт назвала РоSSию агрессором и поддержала двойную стратегию НАТО относительно РФ , которая предусматривает сдерживание и диалог. Она подчеркнула, что роSSийская угроза сохраняется и ставит Североатлантический альянс перед вызовами.

Об этом она сказала журналистам в Берлине во вторник по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает "Интерфакс-Украина".

"РоSSийское движение у украинской границы нарушает все правила мирного сосуществования. Мы не забыли: агрессор – это РоSSия", - сказала Ламбрехт.

Министр обороны Германии поддержала двойной курс НАТО на сдерживание и содержательный диалог. "Именно так мы и будем действовать", - пообещала она.

Напомним, 10-13 января состоялись три раунда переговоров, посвященных роSSийским претензиям относительно европейской безопасности: переговоры делегаций РоSSии и США в Женеве, заседание Совета РоSSия-НАТО в Брюсселе и переговоры в рамках ОБСЕ .

По их итогам все участники заявили о разногласиях в позициях.