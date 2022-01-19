Блинкен встретится с Лавровым в Женеве 21 января

Блинкен на встрече с Лавровым "продолжит дипломатические дискуссии и призовет к деэскалации".

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен после поездки на этой неделе в Украину и Германию проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве.

Об этом сообщил во вторник журналистам высокопоставленный представитель госдепа, передает "Интерфакс-Украина".

"Они согласились провести встречу в Женеве после поездки (Блинкена, - ред.) в Киев и Берлин", - сказал собеседник журналистам. Он добавил, что встреча запланирована на пятницу, 21 января.

По словам представителя госдепа, Блинкен на встрече с Лавровым "продолжит дипломатические дискуссии и призовет к деэскалации (внутри и вокруг Украины – ред.)".

Как сообщали, Энтони Блинкен завтра, 19 января, будет находиться с официальным визитом в Киеве . Прежде всего будут обсуждаться вопросы безопасности Украины в связи со стягиванием роSSийских военных вблизи украинской границы, меры сдерживания, предоставление дополнительной помощи и оружия, а также возможные санкции в случае массированного вторжения РФ .

Напомним, 10-13 января состоялись три раунда переговоров, посвященных роSSийским претензиям относительно европейской безопасности: переговоры делегаций РоSSии и США в Женеве, заседание Совета РоSSия-НАТО в Брюсселе и переговоры в рамках ОБСЕ .

По их итогам все участники заявили о расхождениях в позициях.