"Мы примем это решение", – глава МИД Канады об оружии для Украины

Информацию о "небольшом контингенте" канадских спецназовцев в Украине Жоли не подтвердила, но и не опровергла.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, которая находится с визитом в Киеве , прокомментировала предоставление Украине вооружения.

На брифинге по результатам встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Жоли пообещала, что этот вопрос будет рассмотрен.

"О предоставлении военного оборудования. Мы слышали от украинских властей о необходимости в таком оборудовании. И мы также примем это решение", – сказала глава МИД Канады.

Жоли во время визита в Киев не подтвердила, но и не опровергла то, что Канада прислала в Украину военных-спецназовцев.

На вопрос о приезде группы спецназовцев в Украину Жоли ответила, что встретилась с работающими в Украине канадскими военными и напомнила, что они находятся здесь уже длительное время в рамках тренировочной миссии Unifier ("Объединитель").

"В течение нескольких лет мы работаем над тем, чтобы тренировать воинов Вооруженных сил и Национальной гвардии (Украины). В этом процессе принимают участие и военные спецназовцы", - заявила она.

Как сообщалось, визит Мелани Жоли в Украину начался сегодня и продлится шесть дней.