"Вблизи украинской границы нет ни балерин, ни поэтов", – Кулеба призвал Францию к более жесткой политике в отношении РФ

"Время оставить геополитические химеры, равно как и романтизированные представления о РоSSии".

Часть французской интеллектуальной элиты все еще имеет особую привязанность к РоSSии, некоторые очарованы ее культурой. Но сегодняшняя РоSSия имеет мало общего с балетом или литературой, и вблизи украинской границы мы не видим ни балерин, ни поэтов.

Об этом говорится в авторской статье министра иностранных дел Дмитрия Кулебы для Le Figaro, текст которой опубликован на сайте МИД Украины.

"Я хорошо знаю, что часть французской интеллектуальной элиты все еще имеет особую привязанность к РоSSии. Некоторые очарованы русской культурой, от Толстого до "Большого". Другие скептически относятся к США и считают отношения с Россией альтернативой. Третьи предлагают геополитическую игру: теснее сотрудничать с Россией , чтобы якобы помешать сближению РоSSии с Китаем.Не хочу никого разочаровывать, но сегодняшняя РоSSия имеет мало общего с русским балетом или литературой, и вблизи украинской границы мы не видим сегодня ни балерин, ни поэтов. РоSSия не имеет и весомой роли в противостоянии США и Китая", – отметил украинский министр.

По убеждению Кулебы, если европейской дипломатии не удастся предотвратить новое нападение РоSSии на Украину, весь порядок безопасности на континенте будет нарушен. Аппетит РоSSии в Европе будет только расти.

"Время оставить геополитические химеры, равно как и романтизированные представления о РоSSии, сделать требовательный диалог действительно требовательным и усилить политику реального сдерживания", - заявил глава украинской дипломатии.

Дмитрий Кулеба призвал Францию к более жесткой политике в отношении РФ .

"Владимир Путин – оппортунист. Я убежден, что поворот Франции к более жесткой политике в отношении Москвы способен фундаментально изменить расчеты в Кремле. В настоящее время Европа должна твердо защищать собственные принципы. Сегодня, больше чем когда-либо раньше, безопасность Украины – это безопасность Европы», – подчеркнул он.

Кулеба добавил, что Украина высоко ценит усилия президента Франции Эммануэля Макрона, чтобы вернуть Владимира Путина за стол переговоров в "нормандском формате".