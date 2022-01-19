Семья Зеленского в начале года тайно отдыхала на Сейшелах – УП

В поездке семью президента сопровождали сотрудники госохраны.

Семья Зеленского в начале года тайно отдыхала на Сейшелах – УП
Фото: ЕРА/UPG

Семья президента Украины Владимира Зеленского в начале года тайно отдыхала на Сейшельских островах.

Об этом говорится в расследовании "Украинской правды".

По информации источников УП в правоохранительных органах, вечером 5 января первая леди Елена Зеленская вместе с детьми, родителями и друзьями - около 10 человек - бизнес-классом рейсом Турецких авиалиний вылетела в Стамбул, а оттуда - на Сейшельские острова.

По информации собеседников издания, в поездке семью Зеленского сопровождали сотрудники госохраны.

Издание установило отель, в котором остановилась семья Зеленского – это 5-звездочный Hilton. Стоимость номера здесь в праздничные дни – около $1000 в сутки.

Зеленский появился в общественной плоскости 11 января. 5 дней спустя УП от источников получает информацию, что семья Зеленского возвращается в Киев.

После прилета семья президента прошла через зал официальных делегаций аэропорта "Борисполь", пользование которым стоит 3500 грн за человека. Однако для семьи президента заявку делало ГУД, поэтому эти услуги могли быть оплачены за счет госбюджета.

УП предполагает, что семья Зеленского пыталась скрыть свой отдых на Сейшелах.

Издание отправило запрос в Офис президента, чтобы выяснить, платила ли ГУД за пользование семьей Зеленского услугами зала официальных делегаций аэропорта, сколько госохранников летали с семьей Зеленского, и кто платил за их билеты и проживание. Однако на момент публикации материала ответ не получен.

Напомним, 7 января Владимир Зеленский находился в Карпатах, где записал видео, в котором поздравил украинцев с Рождеством.

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