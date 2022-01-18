Госсекретарь Ватикана и его заместитель заболели ковидом

У кардинала Паролина легкие симптомы болезни, а у епископа Эдгар Пенья Парры их нет вовсе.

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин и его заместитель епископ Эдгар Пенья Парра получили положительный тест на COVID-19.

У Паролина легкие симптомы болезни, а у заместителя их нет совсем. Однако оба чиновника Святого престола находятся на самоизоляции, сообщают VATICAN NEWS.

Недавно Ватикан ввел новые меры против коронавируса. Теперь персонал без действительного "зеленого паспорта", подтверждающего вакцинацию или выздоровление от вируса, не может получить доступ к рабочему месту. Законодательство также распространяется на сотрудников внешних компаний, посетителей и пользователей. Использование маски ffp2 обязательно во всех закрытых помещениях.

В подписанном кардиналом Паролином в декабре прошлого года указе отмечено, что новые правила введены для "стабилизации текущей чрезвычайной ситуации в области здравоохранения и необходимости принятия адекватных мер по противодействию ей".