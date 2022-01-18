Миссия ОБСЕ не зафиксировала утечки химикатов в Горловке

В украинской разведке заявляли, что утечка аммиака на "Стироле" может повлечь за собой военное вторжение РоSSии в Украину.

Миссия ОБСЕ не зафиксировала утечки химикатов в Горловке
Фото: Макс Левин

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не зафиксировала признаков техногенной катастрофы во временно оккупированной Горловке на Донбассе, которую РоSSия могла использовать в качестве причины вторжения.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 17 января.

"16 и 17 января Миссия уточняла сообщение о возможной утечке аммиака на заводе в н. п. Горловка (неподконтрольно правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка). СММ зафиксировала там спокойную ситуацию и будет продолжать уточнять информацию", – говорится в отчете.

По данным разведки, 14 января в Горловку на ПАО "Концерн Стирол" доставили емкости с аммиаком, из которых в воздух попадают ядовитые вещества. В Минобороны предупреждали, что техногенная катастрофа может привести к экологической катастрофе на востоке нашего государства, а также повлечь за собой военное вторжение РоSSии в Украину.

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