"Закон о столице будет на повестке дня ВР на следующей неделе", - Леся Забуранная

Закон о столице будет внесен в повестку дня Верховной Рады на следующей неделе.

Об этом в докладе столичных депутатов разного уровня сообщила народная депутатка от «Слуги народа» Леся Забуранная, информирует LB.ua.

Нардепка "Слуги народа" призвала оппозиционные фракции парламента не блокировать принятие закона в целом.

"Мы искренне верим, что здравый смысл и желание защитить киевлян победит политические амбиции, и, соответственно, оппозиционные фракции, политические партии не будут блокировать, задерживать или каким-то образом тормозить важных не только для киевлян – в контексте закона о столице, но и для всего государства вопросов и законопроектов", – сказала Леся Забуранная.

Законопроект "О городе Киеве – столице Украины" был инициирован группой депутатов, включая нынешнего министра культуры Александра Ткаченко в сентябре 2019 года. В первом чтении он был принят в октябре 2019 года.

20 октября 2021 года профильный комитет рекомендовал нардепам принять законопроект о столице во втором чтении.

13 декабря глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что законопроект "не переносится, он готовится соответствующим комитетом". Стефанчук пообещал, что закон о столице уйдет в зал, когда пройдет подготовку поправок в комитете. Он подтвердил информацию LB.ua о том, что документы хотят рассмотреть в январе.