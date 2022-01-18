Зеленский проведет переговоры с Дудой в Польше 20-21 января

Консультации будут касаться ситуации в сфере безопасности и угроз со стороны РФ.

Зеленский проведет переговоры с Дудой в Польше 20-21 января
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский в четверг и пятницу посетит Польшу для консультаций с польским коллегой Анджеем Дудой. На встрече будут говорить о ситуации с безопасностью в регионе и угрозах, происходящих из РоSSии.

Об этом сообщается на сайте президента Польши.

Сообщается, что встреча должна состояться в городе Висла, где находится резиденция президента Польши.

В преддверии предстоящую встречу Дуды и Зеленского анонсировал глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, не назвав дат.

Напомним, что последний раз Зеленский и Дуда виделись 20 декабря в резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области во время саммита Люблинского треугольника с участием президентов Украины, Польши и Литвы.

В ходе встречи была подписана общая декларация, в которой зафиксирована четкая поддержка членства Украины в ЕС и НАТО.

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