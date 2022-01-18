В Индонезии определились с названием для новой столицы

Процесс перенесения столицы из Джакарты на остров Калимантан завершится к 2024 году.

Президент Индонезии Джоко Видодо предложил название для новой столицы. Она будет называться Нусантара. Процесс перенесения столицы из Джакарты на остров Калимантан завершится к 2024 году.

Об этом сообщил министр планирования национального развития Индонезии Сухарсо Моноарфа, пишет CNA.

Министр пояснил, что название Нусантара известно уже давно.

"Оно известно в международном масштабе, простое и описывает наш архипелаг, Республику Индонезия. Я считаю, что мы все согласны с названием Нусантара", – сказал он.

По словам Сухарсо Моноарфы, после консультаций с лингвистами и историками министерство предложило президенту около 80 названий, в том числе Негара Джая (славная страна), Нусантара Джая (славный архипелаг) и Нуса Карья (творение родины).

Также еще не решено, будет ли новая столица провинцией или городом, но известно, что она должна быть эквивалентна центру провинции.

Напомним, в 2019 году президент Джоко Видодо объявил, что столица Индонезии переместится из мегаполиса Джакарты в удаленное регентство Пенаджам Пассер Утара и Кутай Картанегара в провинции Восточный Калимантан.

Власти решили пойти на такой шаг из-за целого комплекса проблем, связанных с нынешней столицей Джакартой и ее 30-миллионным населением. Помимо огромных пробок, город постепенно уходит под воду примерно на 15 см в год. Это связано с болотистой местностью и обилием рек, проходящих через Джакарту и вымывающих почву.

Строительство нового капитального проекта стоимостью 466 триллионов рупий (32 миллиарда долларов США) должно было начаться в 2020 году. Однако пандемия COVID-19 вынудила власти приостановить проект.

Обсуждение новой столицы продолжалось в прошлом году. Спроектировать государственный дворец должен известный балийский скульптор Нёман Нуарта. В начале января Нуарта сообщил, что президент Видодо одобрил окончательный дизайн, вдохновленный мифологической птицей страны Гаруда.

С момента провозглашения независимости Индонезии в 1945 году Джакарта не город, а провинция со статусом столицы. Наиболее раннее упоминание о городе относится к периоду существования индонезийского королевства Тарумы в IV веке нашей эры.