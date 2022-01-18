Канада направила в Украину "небольшой контингент" спецназовцев, - СМИ

Канада направила в Украину "небольшой контингент" спецназовцев из элитного подразделения вооруженных сил, Канадского полка специальных операций (CSOR).

Об этом сообщил телеканал Global News с ссылкой на собственные источники.

Эти источники указывают, что присутствие в Украине прибывших 9 января канадских спецназовцев является частью международных усилий под эгидой НАТО по сдерживанию роSSийской агрессии против Украины.

Подразделение также получило задачу помочь разработать план эвакуации канадских дипломатов в случае масштабного вторжения РоSSии.

По словам спикера полка Эмбер Бино, эти спецназовцы работают в Украине с 2020 года. Подразделение специализируется на тренировках, а также на проверке инструкторов и военного руководства. В то же время, по данным источников Global News, отправленный в январе контингент не имеет задач по тренировке.

Напомним, министр иностранных дел Канады Мелани Джоли посещает Украину на фоне повышенной угрозы вторжения роSSийских войск в страну. Ее визит продлится шесть дней.