Эрдоган заявил о желании обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины

"Настало время для полного исключения сценария войны".

Эрдоган заявил о желании обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины
Фото: пресслужба ОПУ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал маловероятным новое вторжение РоSSии в Украину, но добавил, что хочет обсудить сложившуюся ситуацию с президентом РоSSии Владимиром Путиным.

Об этом он сказал на пресс-конференции в рамках визита в Албанию во вторник, 18 января, пишет "Анадолу".

Эрдоган заявил, что для "принятия такого шага в Москве должны проанализировать ситуацию в мире и внутри страны".

Президент Турции, входящей в состав НАТО, рассказал, что намерен обсудить ситуацию в Украине с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который был в Киеве 14 января.

"Я поговорю с Ильхамом Алиевым. Безусловно, важно обсудить эти вопросы и с Путиным. Потому что эти регионы не могут нести нагрузку новой войны. Это было бы неправильно. Настало время для полного исключения сценария войны из политической повестки дня", - сказал Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что в современном мире стремление к оккупации чужих земель не приведет к желаемому.

"Например, какие шаги сделала РоSSия в Украине, Крыму. Во время каждого разговора с Путиным я заявляю, что Турция против оккупации Крыма. Эту же позицию доводит до роSSийской стороны внешнеполитическое ведомство Турции. То есть, позиция Турции по этому вопросу однозначна", - сказал Эрдоган.

Напомним, что 29 ноября Эрдоган впервые предложил свое посредничество между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, но через несколько дней Министерство иностранных дел РоSSии в лице представителя Марии Захаровой отклонило это предложение.

Она сказала, что "о посреднической роли Турции между Россией и Украиной" не может быть и речи, потому что РоSSия не считает себя стороной "внутриукраинского" конфликта.

С этого момента ситуация вокруг Украины значительно обострилась, и РоSSия начала перебрасывать к западным границам войска даже с Дальнего Востока.

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