Назарбаев впервые прокомментировал протесты в Казахстане

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во вторник, 18 января, записал видеообращение, в котором впервые прокомментировал протесты и беспорядки, охватившие страну в начале года.

В нем он заявил, что все время находился в Казахстане. Назарбаев также назвал себя пенсионером и отметил, что вся полнота власти в стране находится в руках действующего президента Касима-Жомарта Токаева.

"Январские события поразили весь Казахстан. Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев государства. Эти события еще раз показывают, что независимость надо беречь как зрачок глаза, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения. Трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие ответит на этот вопрос", - заявил Назарбаев.

"Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес, и в связи с публикациями в средствах массовой информации, сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия президента Касим-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером, и сейчас я нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал. Президент Касим-Жомарт Токаев имеет всю полноту власти. Он глава Совета безопасности. Вскоре Президент будет избран главой партии "Нур-Отан". Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно безосновательны", – подчеркнул Назарбаев. Он сказал, что 30 лет работал на благо Казахстана и призвал беречь стабильность и спокойствие в стране.

Назарбаев призвал жителей страны поддержать курс Токаева и поблагодарил за поддержку, которую он чувствовал в годы пребывания у власти.

Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января и продолжались около недели. Поводом для них стало повышение цен на сжиженный газ. Одним из требований протестующих стал лозунг "Шал, кет!" ("Старик, уходи!"), являющийся отсылкой к 81-летнему Назарбаеву, который после освобождения от должности президента сохранил в своих руках рычаги влияния.

Сам Назарбаев не являлся на публике с 28 декабря прошлого года. До сих пор он никак не комментировал развернувшиеся в стране масштабные протесты. При этом пресс-секретарь бывшего президента говорил, что Нурсултан Назарбаев не покидал Казахстан, находится в столице и лично принял решение передать руководство влиятельным Совбезом президенту Касим-Жомарту Токаеву.