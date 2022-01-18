"Слуга народа" не додает голосов за правительственные законопроекты, - КИУ

Комитет избирателей проанализировал показатели законодательной работы правительства Дениса Шмыгаля. Так, по данным КИУ, законами стали только 17% правительственных законопроектов. В среднем правительственные инициативы поддерживали только 213 депутатов "Слуги Народа".

Об этом сообщает пресс-служба КИУ.

С 5 марта 2020 года (назначение правительства Шмыгаля, – ред.) по 17 января 2022 года Кабинетом министров было внесено на рассмотрение парламента 442 проекта законов. Из них было принято (возвращено с подписью президента) 78 законов.

Среди принятых решений авторства правительства: законы о противодействии COVID-19, изменения в Закон "О гражданстве Украины" (об упрощенном приобретении гражданства иностранцами, участвовавшими в защите территориальной целостности Украины), изменения в Закон "О лекарственных средствах" (относительно государственной регистрации лекарственных средств), Закон о медиации, изменения в законодательство по страхованию сельскохозяйственной продукции.

В КИУ отмечают, что показатели успешности законодательной работы правительства Шмыгаля ниже, чем у предыдущего премьер-министра Алексея Гончарука. Так, законами стали 22% законопроектов, представленных правительством Гончарука.

Основная причина низких показателей законодательной работы правительства – недостаточная поддержка со стороны монобольшинства. В среднем правительственные законопроекты поддерживают только 213 "слуг народа" из 242. При этом за законопроекты авторства правительства голосует меньше депутатов монобольшинства, чем в отношении других неправительственных законопроектов.

"Монобольшинство фактически саботирует значительную часть инициатив правительства. Часто вместо правительственных законопроектов принимаются схожие документы, однако авторства народных депутатов «Слуги Народа». Лишь 17% принятых законов – крайне низкие цифры, свидетельствующие о серьезных проблемах во взаимодействии Верховной Рады и Кабинета министров" , – отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Напомним, сейчас в парламенте продолжаются "зимние каникулы", ставшие рекордными за последние 10 лет. Последнее пленарное заседание ВР было проведено 17 декабря 2021, а следующее состоится 25 января 2022, что составляет 38 дней без заседаний.

По данным КИУ, в течение 2021 года "слуги народа" приняли сами по себе (когда проголосовало 226 и более депутатов фракции) только 19% законов. При голосовании за остальные законы монобольшинство обеспечило меньше голосов, чем было необходимо для принятия решения.

Как известно, президентская партия "Слуга Народа" получила большинство голосов избирателей на досрочных парламентских выборах в июле 2019 года. Совет девятого созыва начал работу 29 августа. В тот же день было объявлено о создании монокоалиции "Слуги Народа". Во время первого заседания президент Зеленский заявил, что она "станет лучше в истории Украины или будет распущена".

В мае 2020 года Зеленский заявил, что не распустит Раду, пока "Слуга Народа" будет голосовать за важные законопроекты. 31 августа, на внеочередном съезде "слуг", президент заявил, что оснований для роспуска Рады пока нет.

С начала 2020 года у депутатов монобольшинства ухудшились показатели поддержки решений Рады. Если в период с сентября по декабрь 2019 года в среднем принятые законы поддерживали 228 народных депутатов "Слуги Народа", то за период с января по июль 2020 показатель поддержки снизился до 220.

В начале 2021 года КИУ отмечал, что депутаты "Слуги Народа" обеспечили 226 голосов только за 16% принятых законов. Так, 226 или более депутатов монобольшинства проголосовали за 37 из 230 законов. Остальные законы не были бы приняты без голосов других фракций и групп. При этом абсолютное большинство проектов было инициировано самими членами провластной команды: президентом, правительством и депутатами монобольшинства.