Работника "Укргаздобычи" задержали по подозрению во взяточничестве

Деньги якобы потребовали у одного из поставщиков предприятия.

Фото: СБУ

Национальная полиция вместе с СБУ задержали главного специалиста сектора закупки материалов "Укргаздобычи". Следствие считает, что он потребовал взятку у одного из подрядчиков компании.

На сайте СБУ и Киевской городской прокуратуры сообщается, что частное предприятие, у которого требовали деньги, является поставщиком спецодежды для "Укргаздобычи".

Компания не смогла вовремя выполнить условия договоров общей стоимостью 38 млн гривен из-за обстоятельств, которые не зависели от нее (СБУ пишет, что чиновники "УГД" затягивали предоставление спецификаций необходимых товаров) и попросила о переносе сроков.

Задержанный чиновник "УГД" якобы сказал, что за беспрепятственное подписание дополнительных соглашений и перенос сроков поставки продукции нужно заплатить ему 600 тыс. гривен.

После того, как компания передала первую сумму взятки – 400 тысяч гривен, менеджера задержали. Ему сообщили подозрение во взяточничестве по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса.

Фото: Киевская городская прокуратура

Следователи устанавливают, кто еще мог быть причастен к этой коррупционной схеме.

"Укргаздобыча" – крупнейший производитель газа в Украине. В 2021 году компания обеспечила добычу 13,67 млрд. кубометров газа. "Укргаздобыча" входит в состав группы "Нафтогаз".

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