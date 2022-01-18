В Госдепартаменте США обещают назначить посла США в Украине в ближайшее время

У Штатов нет посла в Украине уже более двух с половиной лет.

В Госдепартаменте США обещают назначить посла США в Украине в ближайшее время
Фото: topwar.ru

В Госдепартаменте США в ближайшее время обещают назначить посла в Украине.

Об этом сообщил в интервью "Радио Свобода" сопредседатель группы поддержки Украины в американском Сенате республиканец Роб Портман.

"Я очень разочарован в администрации Байдена из-за того, что они быстро не назначили человека на эту должность. Я снова обсуждал с Госдепартаментом этот вопрос на прошлой неделе, и они заверили меня, что в ближайшее время будет назначен опытный, карьерный дипломат. И я рад это слышать , это нужно сделать", - сказал американский законодатель.

Еще в июле 2021 года советник Государственного департамента США Дерек Шолле говорил, что Штаты "близки к тому", чтобы назвать нового посла в Украине, но пока не могут назвать конкретного дипломата.

Напомним, у США нет посла в Украине уже более двух с половиной лет, с июня 2019-го, когда администрация еще предыдущего президента Дональда Трампа завершила каденцию Мари Йованович.

В Украине надеялись на скорое назначение посла после инаугурации Джозефа Байдена, но в настоящее время американские интересы в Украине официально представляют дипломаты в статусе "временного поверенного".

Йованович прибыла в Украину в 2016 году на смену Джеффри Пайетту. До этого она работала помощником госсекретаря и отвечала за двусторонние отношения со странами Скандинавии, Балтии и Центральной Европы. Также она занимала должность посла в Армении (2008-2011) и Кыргызстане (2005-2008), работала в посольствах в Москве, Лондоне, Оттаве, Могадишо и Киеве.

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