В МВД объяснили внесение Порошенко в базу разыскиваемых лиц

Пятого президента Украины, народного депутата "Европейской солидарности" Петра Порошенко объявляли в розыск по запросу Государственного бюро расследований. 14 января соответствующая информация была размещена в информационно-поисковой системе во исполнение решения суда и постановления следственного управления ГБР.

17 января, после возвращения Порошенко в Украину и его появления на заседании в Печерском райсуде, карту политика удалили из базы розыска. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

"Основанием для внесения сведений в информационно-поисковую систему стало решение Печерского районного суда г. Киева от 24.12.2021 года о задержании подозреваемого и постановление ГСУ ДБР от 24.12.2021 года об объявлении Петра Порошенко в розыск", – говорится в заявлении.

По состоянию на 18.00 17 января, инициатор не обращался об отмене объявления лица в розыск, как это предусмотрено действующим законодательством.

"Однако, учитывая, что Петр Порошенко прибыл на заседание Печерского районного суда г. Киева , информация о его розыске удалена", - добавили в министерстве.

Напомним, Петру Порошенко 20 декабря подписали подозрение по так называемому угольному делу. Ему инкриминируют государственную измену (ст. 111 УК Украины) и создание террористической группы или организации и содействие им (268-3). Первая предполагает лишение свободы от 12 до 15 лет с конфискацией или без. Вторая – лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Согласно тексту подозрения, подписанного заместителем генерального прокурора Симоненко, пятый президент Петр Порошенко вступил в преступный сговор с Виктором Медведчуком не позднее октября 2014 года. Следствие считает, что они распределили между собой выполняемые функции, роли и задачи в общем преступном плане.

Преступный план заключался в "договоренностях для экономического развития террористических организаций, ослабления безопасности украинского государства, предоставлении должностным лицам высшего политического руководства РоSSийской Федерации более широких возможностей для вмешательства во внутренние дела Украины через проведение подрывной деятельности против нее".

По данным следователей, РоSSия, чтобы не допустить усиления энергонезависимости Украины, при посредничестве Медведчука сговорилась с украинскими чиновниками, создавшими искусственные препятствия для поставок угля из ЮАР. РоSSия заблокировала поставки угля с целью побуждения Украины покупать его у предприятий на временно оккупированных территориях. После этого было договорено об угле с двух предприятий в ОРДЛО, контролируемых террористами – ГП "Луганскуголь" и "Шахта имени Киселева".

Роль Порошенко в этом деле определяется следующим образом: "Порошенко П.А. оставил за собой координацию действий в условиях конспирации, управленческие и кадровые вопросы и, в случае необходимости, административное влияние, а также согласование действий и мер по осуществлению помощи представителям РоSSийской Федерации".

Деньги, которые должны были идти на зарплаты работникам этих предприятий, якобы отправляли в руки террористам.

Адвокаты Порошенко и сам он называют дело политическим, а также говорят, что "снабжение угля на то время – это единственная возможность решения, которым была спасена Украина, которым была обеспечена энергетическая безопасность государства".

Подозреваемыми в этом деле, кроме Порошенко, являются Медведчук, которому также инкриминируют государственную измену и содействие террористам, экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра. Последний, по данным следствия, и сговаривался с террористами.

Медведчук по этому делу находится под домашним арестом, Демчишин – за границей, есть разрешение на его задержание, а Кузяра – единственный, кто был под стражей – на прошлой неделе тоже вышел под домашний арест.

Обвинение просит для Порошенко содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью залога в 1 млрд гривен. Это же просили и для Медведчука.

На заседании 17 января судья после 5 часов в совещательной комнате не смог озвучить решение о мере пресечения Порошенко. Следующее заседание анонсировали на 19 января.