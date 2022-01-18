РоSSия начала вывозить семьи своих дипломатов из Украины - New York Times

Эвакуация может быть отчасти пропагандой, отчасти – подготовкой к конфликту, а отчасти – обманчивым шагом.

РоSSия начала вывозить семьи своих дипломатов из Украины - New York Times
Ілюстративне фото
Фото: Lb.ua

РоSSия с 5 января начала вывозить семьи своих дипломатов из Украины. Вывоз жен и детей сотрудников посольства в Киеве начался за неделю до интенсивных переговоров РФ с США и НАТО по поводу скопления войск возле территории Украины.

Об этом пишет New York Times со ссылкой на должностных лиц США и Украины.

5 января 18 человек, преимущественно – члены семей дипломатов, сели в автобусы и уехали в Москву, сообщил высокопоставленный сотрудник украинской службы безопасности.

В последующие дни из Киева и консульства во Львове уехали еще около 30 человек. Дипломатам из двух других роSSийских консульств, по словам анонимного сотрудника службы безопасности, сказали подготовиться к выезду.

Интерпретация эвакуации – это часть секретного плана президента РФ Владимира Путина, считают в New York Times. Это может быть частично пропагандой, отчасти – подготовкой к конфликту, а отчасти – обманчивым шагом. Это также может совмещать все эти три опции.

Тихий и медленный вывоз своих граждан состоялся на фоне масштабной кибератаки на украинские правительственные сайты, стягивания тяжелой военной техники с востока на запад РоSSии и подготовки к учениям РФ и Беларуси. Украинские чиновники уверены, что введенные в Беларусь для тренировок роSSийские войска действительно будут оставаться там на неизвестный срок.

О предстоящей эвакуации посольства РоSSии знали чиновники США.

"У нас есть информация, указывающая на подготовку роSSийским правительством эвакуации членов их семей из посольства РоSSии в Украине в конце декабря и начале января", – говорится в заявлении чиновника, имя которого журналисты не назвали.

Украинские чиновники подтвердили, что видели эвакуацию россиян, но вопрос, для чего она была проведена, остается открытым.

В Вашингтоне тем временем все еще убеждены, что окончательного решения о вторжении или невторжении в Украину Путин еще не принял. Накопление войск происходит меньшими темпами, чем Пентагон ожидал еще месяц назад.

По оценке США, около 60 батальонных тактических групп, в каждой из которых в среднем 800 военных, в настоящее время находятся возле территории Украины. Вместе с другими силами у россиян есть около 77 000 солдат на границе и еще больше на подходе. Другие оценивают контингент в 100 000, но это все еще меньше прогнозируемых Пентагоном 175 000.

Американская и европейская разведки предполагают, что Путин не спешит с наращиванием сил, чтобы подождать письменного ответа по поводу роSSийского ультиматума "откатить" НАТО подальше от границ РФ, до состояния 15-летней давности.

Напомним, на прошлой неделе состоялись три раунда переговоров с россиянами. Первый – в формате США-РоSSия, затем – РоSSия-НАТО и следующий в рамках заседания Постоянного совета ОБСЕ. РоSSия продвигает свое требование гарантировать невключение в НАТО Украины и значительное уменьшение военного присутствия Альянса в Европе.

Страны-члены НАТО определенны в своей позиции, что РоSSия не имеет права решать, кого принимать или не принимать в блок. В то же время они готовы к обсуждению масштабов военных учений и вооружений.

После заседания Совета НАТО-РФ 12 января генсек Йенс Столтенберг заявил, что Альянс предложил РоSSии согласовать дальнейший план встреч, но он отказался. В результате замминистра иностранных дел РоSSии Сергей Рябков заявил, что РФ не видит оснований для новых встреч с США и их союзниками.

Обе стороны признали, что компромисса по некоторым вопросам (в частности, запрету на вступление Украины) достичь не удалось. РоSSияне также сказали, что переговоры с Соединенными Штатами Америки и НАТО были неудачными.

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