Зеленский обсудил с главой МИД Германии вопрос евроатлантической интеграции Украины

Значительное внимание во время встречи было уделено вопросам укрепления энергетической безопасности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник провел в Киеве встречу с федеральным министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что в начале встречи Зеленский отметил важность визита главы немецкой дипломатии в Украину, в частности, на фоне напряженной ситуации вокруг границ страны. В этой связи он выразил благодарность правительству Германии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Была предметно обсуждена ситуация безопасности вокруг Украины, ход мирного процесса и подчеркнуто, что дальнейшая эскалация агрессии может предотвратить ограничительные меры, среди прочего – превентивные санкции. Отметив единство подходов к процессу мирного урегулирования, в частности относительно кластерного подхода к выполнению Минских договоренностей, стороны выразили надежду на выход вскоре на организацию очередного саммита в Нормандском формате", – говорится в сообщении.

В нем отмечается, что значительное внимание во время встречи было уделено вопросам укрепления энергетической безопасности Украины.

"Президент подчеркнул, что "Северный поток-2" является геополитическим проектом и оружием, направленным как против нашего государства, так и против всей Европы. Было совместно констатировано, что использование проекта как оружия приведет к принятию жестких мер реагирования", - отмечают в Офисе президента.

Уточняется, что собеседники также отметили общность подходов Украины и ФРГ к развитию взаимодействия в сфере энергетики, в частности "зеленой" трансформации и возобновляемых источников энергии. Было отмечено, что практической реализации общих приоритетов будет способствовать открытие Германией в Киеве офиса для реализации украинско-немецких проектов в водородной энергетике.

Также была отмечена необходимость совместного осуществления конкретных шагов с целью укрепления энергетической безопасности Украины, среди прочего - гарантирования долгосрочного транзита газа через территорию нашего государства. Отдельное внимание было уделено обсуждению европейской и евроатлантической интеграции Украины. Отмечена важность закрепления европейской перспективы нашего государства и выражена надежда на соответствующую поддержку со стороны ФРГ", - сообщают в ОП.

В Офисе президента добавляют, что во время встречи стороны также отметили символичность того факта, что визит Анналены Бербок в Украину проходит в день 30-летия установления дипломатических отношений между Украиной и Германией.

Напомним, сегодня Бербок посещает Киев . А завтра, 18 января, она совершит визит в Москву, имеющий целью выяснить, готова ли РоSSия к деэскалации и продолжению переговоров в "нормандском формате".

Анналена Бербок возглавила министерство иностранных дел Германии в начале декабря 2021 года. В этой должности она сменила Гайко Мааса, который отвечал за внешнюю политику Германии раньше.