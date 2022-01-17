Зеленский призвал Минобороны сократить перечень профессий с обязательным военным учетом для женщин

Президент считает недостаточно обоснованным и слишком широким новый список специальностей и профессий, согласно которым женщин берут на военный учет.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к министру обороны Алексею Резникову относительно необходимости уменьшить список профессий, представительницы которых должны встать на военный учет.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский заявил об этом, отвечая на электронную петицию, которую 23 декабря 2021 года разместила на сайте Офиса президента гражданка Яна Рашевченко. Обращение поддержали более 37 тысяч граждан.

В своем ответе Зеленский подчеркнул, что общественный резонанс, отражаемый представленной электронной петицией, был "вызван недостаточно обоснованным и поэтому слишком широким новым перечнем специальностей и профессий, согласно которому женщин берут на военный учет, а также отсутствием четко определенной процедуры постановки их на такой учет".

"Учитывая высокое общественное внимание к поднятой в петиции проблематике и учитывая, что ее урегулирование законодательством Украины возложено на оборонное ведомство, я обратился к министру обороны Украины Алексею Резникову с просьбой безотлагательно и комплексно проработать поднятый в петиции вопрос, уделив особое внимание решению, в частности, таких вопросов: существенное уточнение (сокращение) перечня специальностей и/или профессий, родственных соответствующей военно-учетной специальности, согласно которому женщины берутся на военный учет военнообязанных, учитывая реальные потребности обороны государства, внедрение современных цифровых технологий в процедуры постановки на военный учет во избежание обязательного личного присутствия женщин во время постановки на учет; урегулирование вопроса порядка прохождения медицинского осмотра при постановке на военный учет женщин", - подчеркнул Зеленский.

Он также поручил решить вопросы применения взвешенных и общественно приемлемых подходов к административной ответственности за несвоевременную постановку на военный учет военнообязанных женщин до завершения процесса окончательного урегулирования упомянутой процедуры и определения тех профессий и специальностей, которые действительно необходимы с точки зрения постановки женщин на военный учет.

Напомним, в конце прошлого года Министерство обороны Украины расширило перечень специальностей и профессий, предусматривающий взятие женщин на военный учет как военнообязанных. В документе речь идет о медийщиках и коммуникационщиках всех категорий (журналисты, операторы, пиарщики, издатели, библиотекари, переводчики и другие), медиках, аналитиках, финансистах, ученых, менеджерах разного профиля, ветеринарах и других.

Предполагается, что женщины должны стать на военный учет до конца 2022 года. Для этого они должны будут написать заявление в местный военкомат и принести перечень документов для регистрации на учет. Военкомат изучит документы, затем комиссия примет решение, ставить ли женщину на учет, и, если да, – направит ее на медкомиссию по месту регистрации. Брать на учет будут не всех, ведь есть ограничения по возрасту (максимум – 60 лет) и состоянию здоровья.

В конце декабря Министерство обороны объявило о намерении пересмотреть в сторону уменьшения списка профессий, представительницы которых должны стать на военный учет.