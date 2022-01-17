Гетманцев: Украина способна прожить второе полугодие 2022 года без новой программы с МВФ

Он отметил, что следует обсудить условия этой программы и "заключить соглашение на выгодных для нас условиях".

Гетманцев: Украина способна прожить второе полугодие 2022 года без новой программы с МВФ
Фото: facebook/Слуга Народу

Украина может пройти второе полугодие 2022 года без срочного заключения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ), если не случится дополнительных потрясений.

Об этом в эфире телеканала "Рада" заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Если не будет никаких потрясений, я бы не видел каких-либо проблем с обслуживанием госдолга в 2022 году и выполнением наших обязательств – таких проблем, которые заставляли бы просто завтра заключать новую программу с МВФ", – сказал Гетманцев.

Он отметил, что следует обсудить условия этой программы и "заключить соглашение на выгодных для нас условиях".

Гетманцев также выразил уверенность в получении двух оставшихся траншей по $700 млн в рамках текущей программы stand-by, действие которой завершается летом этого года.

Напомним, что действующая программа stand-by должна была длиться 18 месяцев, но Украина и МВФ договорились о ее продлении на полгода. Она предусматривает выделение Украине 5 млрд. долларов. Первый транш в сумме 2,1 млрд долларов Украина получила еще в июне 2020 года, второй транш 700 млн долларов был согласован 22 ноября.

Министр финансов Сергей Марченко рассчитывает, что в 2022 году Украина получит от Международного валютного фонда 2,2 млрд долларов двумя траншами после пересмотра программы в марте и июне.

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