Великобритания предоставит Украине противотанковые системы

Это должно помочь увеличить оборонные возможности на фоне угрозы роSSийского вторжения.

Великобритания будет поставлять Украине новое оборудование для укрепления безопасности, чтобы помочь увеличить оборонные возможности на фоне угрозы роSSийского вторжения. Речь идет о легких противотанковых системах.

Об этом заявил министр обороны страны Бен Уоллес, сообщает Reuters.

"Мы приняли решение о поставках Украине легких противотанковых систем оборонного оружия", - сказал Уоллес в парламенте.

"Они (эти системы – ред.) не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для РоSSии. Их следует использовать для самообороны", - отметил чиновник.

Он также пригласил своего роSSийского коллегу посетить Лондон в ближайшие несколько недель, чтобы обсудить кризис вокруг границ Украины.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Соединенные Штаты рассматривают возможность начать тренировку украинских военных на территории стран, входящих в восточный фланг НАТО.

Кроме того, американское издание Politico сообщило, что Соединенные Штаты дадут Украине радарные системы и морское оборудование. Точная дата начала поставок пока неизвестна.