Великобритания предоставит Украине противотанковые системы

Это должно помочь увеличить оборонные возможности на фоне угрозы роSSийского вторжения.

Великобритания предоставит Украине противотанковые системы
Фото: army.mil

Великобритания будет поставлять Украине новое оборудование для укрепления безопасности, чтобы помочь увеличить оборонные возможности на фоне угрозы роSSийского вторжения. Речь идет о легких противотанковых системах.

Об этом заявил министр обороны страны Бен Уоллес, сообщает Reuters.

"Мы приняли решение о поставках Украине легких противотанковых систем оборонного оружия", - сказал Уоллес в парламенте.

"Они (эти системы – ред.) не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для РоSSии. Их следует использовать для самообороны", - отметил чиновник.

Он также пригласил своего роSSийского коллегу посетить Лондон в ближайшие несколько недель, чтобы обсудить кризис вокруг границ Украины.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Соединенные Штаты рассматривают возможность начать тренировку украинских военных на территории стран, входящих в восточный фланг НАТО.

Кроме того, американское издание Politico сообщило, что Соединенные Штаты дадут Украине радарные системы и морское оборудование. Точная дата начала поставок пока неизвестна.

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