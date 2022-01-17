В РоSSии задержан художник, создавший арт-объект в виде огромной фекалии

В Санкт-Петербурге задержали художника-концептуалиста Ивана Волкова, создавшего арт-объект в виде фекалии на Марсовом поле.

Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По версии полиции, Волков "из хулиганских побуждений и пренебрегая общепринятыми правилами поведения" создал фекалию из снега в месте, где расположены захоронения и горит Вечный огонь.

16 января в отношении Волкова возбудили уголовное дело по статье 244 Уголовного кодекса РФ – надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Санкция статьи предусматривает штраф до 40 тысяч рублей или исправительные работы сроком до одного года или арест сроком до трех месяцев.

Пятиметровая скульптура из снега, выкрашенная в коричневый цвет, появилась на Марсовом поле 13 января. Фотографии арт-объекта Волков разместил в своем Instagram.