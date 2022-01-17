Стефанчук вылечился от коронавируса

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, в начале года второй раз заразившийся коронавирусом, уже вылечился.

"Отрицательный тест. Искренне благодарен всем, кто поддерживал меня в этот период, особенно Александру Корниенко, который на протяжении всего времени взял на себя ответственность за управление Радой. Всем желаю крепкого здоровья и мощного иммунитета. Вакцинируйтесь и соблюдайте все антиковидные требования", – написал Стефанчук в фейсбуке в понедельник, 17 января.

Напомним, что впервые спикер, тогда еще бывший первым заместителем главы Верховной Рады, переболел коронавирусом в ноябре-декабре 2020 года.

Стефанчук вакцинировался от коронавируса индийской вакциной CoviShield в начале 2021 года.

Первая пленарная неделя Верховной Рады 2022 года начнется 24 января. До этого времени депутаты работают в комитетах и округах.