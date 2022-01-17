Сенцов считает ошибкой преследование Порошенко

Режиссер считает, что результаты могут быть противоположными.

Сенцов считает ошибкой преследование Порошенко
Фото: Эскендер Ганиев

Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов считает большой ошибкой Владимира Зеленского преследование экс-президента Петра Порошенко.

"Обвинение в государственной измене не найдет поддержки ни у населения, ни у западных партнеров, и развалится в конце концов в суде. Понятно, что Порошенко не смогут посадить - цель уничтожить политического оппонента перед следующими президентскими и парламентскими выборами", - написал Сенцов в фейсбуке.

Но результат, по его словам, может быть совершенно противоположным и превратить этот политический процесс в предвыборную кампанию главного конкурента действующей власти.

"Последствия для государства вообще рискуют быть разрушительными, подрывающими доверие к государству и его институтам, и особенно опасными на фоне продолжения Россией подготовки к новому вторжению", - считает режиссер.

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