Шмыгаль встретился с главой МИД Канады

"Рассчитываем на продуктивный диалог по расширению Соглашения о свободной торговле".

Шмыгаль встретился с главой МИД Канады
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли, отметив, что Украина рассчитывает на продуктивный диалог по расширению Соглашения о свободной торговле.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

"Рад встретить в Киеве главу МИД Канады Мелани Жоли. Благодарен за это важное проявление поддержки и открытость к укреплению отношений между Украиной и Канадой. Рассчитываем на продуктивный диалог по расширению Соглашения о свободной торговле", - написал премьер в своем Twitter.

Шмыгаль также отметил, что расширение Соглашения о свободной торговле на услуги и инвестиции является важным элементом углубления двустороннего сотрудничества в экономической сфере.

"Надеюсь, объявление о начале этих переговоров состоится до конца этого месяца по случаю установления дипломатических отношений между нашими странами", - сказал премьер, отметив важность привлечения канадских инвесторов для реализации совместных проектов в Украине.

Он поблагодарил Канаду за консолидацию международной позиции по агрессивным действиям РФ.

"В нынешних условиях критическую роль играет поддержка партнеров в повышении обороноспособности Украины. В этой связи мы особенно ценим деятельность в Украине Канадской тренировочной миссии UNIFIER. Ожидаем продолжения этой миссии после марта 2022 года", - отметил глава правительства.

Кроме того, Шмыгаль выразил надежду на дальнейший диалог об упрощении режима поездок граждан Украины в Канаду.

Напомним, министр иностранных дел Канады Мелани Джоли посещает Украину на фоне повышенной опасности вторжения роSSийских войск в страну. Ее визит продлится шесть дней.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Канады Джастину Трюдо обновить декларацию об особом партнерстве между странами.

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