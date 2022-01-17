Телеканал "Рада" не дал ответа на запрос об использовании бюджетных средств

Государственное предприятие “Парламентский телеканал “Рада” не предоставило ответ на информационный запрос об использовании бюджетных средств на штатных и привлеченных журналистов, а также о руководстве канала.

Об этом сообщает Институт массовой коммуникации.

Отмечается, что 17 декабря ИМИ направил запрос в телеканал относительно штатного расписания, использования бюджетных средств, вознаграждений руководству и привлечению внештатных специалистов. Телеканал попросил дополнительное время на проработку запроса и 17 января предоставил ответ, не содержащий запрашиваемую информацию.

"В частности телеканал "Рада" сообщил ИМИ, что отдельный документ, которым утверждается штатное расписание, на телеканале не создан. Создание такой информации в процессе выполнения своих обязанностей телеканалом не предусмотрено", - говорится в ответе.

Однако, по словам юриста Али Сафарова, согласно статье 64 Хозяйственного кодекса, предприятие самостоятельно определяет свою организационную структуру, устанавливает численность работников и штатное расписание. В то же время форма штатного расписания для предприятий, финансируемых из государственного бюджета (к которым относится и телеканал "Рада"), утвержден Приказом Министерства финансов. Итак, добавил юрист, или телеканал "Рада" нарушает законодательство Украины о труде и использовании бюджетных средств, не составив и не утвердив штатного расписания, или телеканал "Рада" нарушает законодательство о доступе к публичной информации, скрывая от общества этот документ.

Также телеканал отказался предоставить по запросу ИМИ биографическую справку руководителя, копии протоколов конкурсной комиссии и распоряжение директора об утверждении результатов художественных конкурсов. Канал сообщил, что "запрашиваемые документы не содержат информации о взятии бюджетных обязательств и использовании бюджетных средств или осуществлении распоряжения бюджетными средствами любым другим способом".

"Поскольку предоставление информации о копиях протоколов конкурсной комиссии и распоряжении директора об утверждении результатов художественных конкурсов не предусматривает предоставление информации по использованию бюджетных средств, просим вас, в случае необходимости, уточнить запрос в этой части", – говорится в ответе.

Напомним, 15 декабря 2021 г. государственный парламентский канал "Рада" обновил свой формат. Студии канала обустроили в зданиях Верховной Рады и Кабинета Министров. Продюсер Алексей Семенов подтвердил свое участие в обновлении телеканала.

В проморолике в роли новых ведущих были представлены политтехнолог Владимир Петров, блогер Сергей Иванов, а также ряд бывших журналистов из "112 Украина", NewsOne и ZIK. Позже телеканал заявил, что не имеет никакого отношения к промовидео с новыми ведущими, которые с 15 декабря начали работу в эфире обновленного вещателя.