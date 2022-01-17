Телеканал "Рада" не дал ответа на запрос об использовании бюджетных средств
"Отдельный документ, которым утверждается штатное расписание, на телеканале не создан".
Государственное предприятие “Парламентский телеканал “Рада” не предоставило ответ на информационный запрос об использовании бюджетных средств на штатных и привлеченных журналистов, а также о руководстве канала.
Об этом сообщает Институт массовой коммуникации.
Отмечается, что 17 декабря ИМИ направил запрос в телеканал относительно штатного расписания, использования бюджетных средств, вознаграждений руководству и привлечению внештатных специалистов. Телеканал попросил дополнительное время на проработку запроса и 17 января предоставил ответ, не содержащий запрашиваемую информацию.
"В частности телеканал "Рада" сообщил ИМИ, что отдельный документ, которым утверждается штатное расписание, на телеканале не создан. Создание такой информации в процессе выполнения своих обязанностей телеканалом не предусмотрено", - говорится в ответе.
Однако, по словам юриста Али Сафарова, согласно статье 64 Хозяйственного кодекса, предприятие самостоятельно определяет свою организационную структуру, устанавливает численность работников и штатное расписание. В то же время форма штатного расписания для предприятий, финансируемых из государственного бюджета (к которым относится и телеканал "Рада"), утвержден Приказом Министерства финансов. Итак, добавил юрист, или телеканал "Рада" нарушает законодательство Украины о труде и использовании бюджетных средств, не составив и не утвердив штатного расписания, или телеканал "Рада" нарушает законодательство о доступе к публичной информации, скрывая от общества этот документ.
Также телеканал отказался предоставить по запросу ИМИ биографическую справку руководителя, копии протоколов конкурсной комиссии и распоряжение директора об утверждении результатов художественных конкурсов. Канал сообщил, что "запрашиваемые документы не содержат информации о взятии бюджетных обязательств и использовании бюджетных средств или осуществлении распоряжения бюджетными средствами любым другим способом".
"Поскольку предоставление информации о копиях протоколов конкурсной комиссии и распоряжении директора об утверждении результатов художественных конкурсов не предусматривает предоставление информации по использованию бюджетных средств, просим вас, в случае необходимости, уточнить запрос в этой части", – говорится в ответе.
Напомним, 15 декабря 2021 г. государственный парламентский канал "Рада" обновил свой формат. Студии канала обустроили в зданиях Верховной Рады и Кабинета Министров. Продюсер Алексей Семенов подтвердил свое участие в обновлении телеканала.
В проморолике в роли новых ведущих были представлены политтехнолог Владимир Петров, блогер Сергей Иванов, а также ряд бывших журналистов из "112 Украина", NewsOne и ZIK. Позже телеканал заявил, что не имеет никакого отношения к промовидео с новыми ведущими, которые с 15 декабря начали работу в эфире обновленного вещателя.