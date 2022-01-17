Почти 100 тысяч украинцев получили бустерную дозу вакцины против COVID-19

Около 100 тысяч украинцев получили бустерную дозу вакцины против коронавируса COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что в целом растут темпы вакцинации по сравнению с праздничной неделей. По информации Министерства здравоохранения, на прошлой неделе было привито 552 тыс. граждан, а с начала кампании по вакцинации сделано 29,37 млн прививок. Вакцинацией охвачено 15 млн. украинцев, из которых 14,28 млн. получили две дозы.

Президент Зеленский отметил важность проведения четкой разъяснительной работы среди граждан относительно необходимости вакцинации бустерной дозой. Так, на сегодняшний день почти 100 тыс. украинцев сделали третью прививку.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко также сообщил, что в сельской местности начали работать мобильные бригады по вакцинации, обустроен модульный центр вакцинации на КПВВ "Станица Луганская" на линии разграничения. Президент также отметил, что такой центр следует обустроить и на КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области.

В то же время, по информации Кабмина, на прошлой неделе наблюдалось стремительное увеличение количества новых больных COVID-19 – недельное количество выявленных случаев выросло почти вдвое: 55 тыс. на прошлой неделе против 28 тыс. позапрошлой. Число активных больных увеличилось до 105 тыс. (с 93 тыс. человек неделей ранее). Госпитализировано около 11 тыс. граждан.

Из-за превышения коэффициента выявленных больных Ивано-Франковска и Сумская области в настоящее время находятся в оранжевой зоне эпидемической опасности. Остальные области Украины – в "желтой" зоне.

Напомним, третья и бустерная дозы – это разные понятия. Третья – это дополнительная вакцинация для групп риска, чтобы увеличить их защиту. Бустер (ревакцинация) производится через 6 месяцев после первичного курса. Подробно об этом читайте в интервью LB.ua с иммунологом Федором Лапием.

Минздрав решил начать бустерную вакцинацию всего взрослого населения. Глава Минздрава Виктор Ляшко пояснил, что третья прививка необходима в связи со стремительным распространением более заразного омикрон-варианта коронавируса. Она позволит усилить эффективность вакцины и дать лучшую защиту от нового штамма.

В декабре Минздрав ввел дополнительную прививку от COVID-19 для групп риска с пониженным иммунитетом, а в начале января - бустерную прививку для лиц старше 60 лет.