Петиция к Зеленскому о санкциях в отношении телеканала НАШ набрала 25 тыс. подписей

Автор петиции подчеркнул, что на этом телеканале "транслируются антигосударственные выражения и пропаганда в интересах государства-агрессора".

Петиция к Зеленскому о санкциях в отношении телеканала НАШ набрала 25 тыс. подписей
Фото: Макс Требухов

Петиция на сайте президента Украины о введении санкций против телеканала НАШ набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

Автор петиции, активист Сергей Стерненко, объясняет свои требования тем, что на этом телеканале "транслируются антигосударственные выражения и пропаганда в интересах государства-агрессора".

Он напоминает, что Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции, приведшие к прекращению работы каналов "112", Zik, NewsOne, Ukrlive и "Первый независимый", связанных с главой партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.

"Так же санкции были применены и против ряда других информационных ресурсов, распространявших антигосударственную пропаганду. В частности, против сайтов Шарий.нет, Страна.юа и др. Вместе с тем, СНБО не рассматривал вопрос о применении ограничительных мер против телеканала «НАШ» («ООО» НАШ 365» на момент создания этой петиции)», – говорится в обосновании петиции.

Напомним, в ноябре прошлого года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в четвертый раз обратился в суд с иском об аннулировании лицензии ООО "Наш 365" (канал "Наш"). Поводом стало украинофобское интервью с Еленой Бондаренко.

Предыдущие иски об отмене лицензии телеканала "Наш" касались передач с Петром Симоненко, Андреем Пальчевским и Евгением Мураевым.

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