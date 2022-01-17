ОАЭ заявила об атаке беспилотников на нефтяные танкеры и аэропорт

Полиция Объединенных Арабских Эмиратов заявила, что повстанцы-хуситы из соседнего Йемена с помощью дронов совершили атаку, повлекшую за собой взрывы на трех нефтяных танкерах и пожар в аэропорту столицы Абу-Даби.

Об этом сообщает Associated Press.

В аэропорту возгорание зафиксировали в недостроенном терминале. Пожар полиция охарактеризовал как незначительный, он привел лишь к незначительному задержанию рейсов. О пострадавших или погибших не сообщалось.

В результате атаки беспилотников на национальную нефтедобывающую компанию ADNOC произошел взрыв. В результате получили повреждения и занялись три нефтяных танкера. Погибли три человека - два гражданина Индии и один - Пакистана, а еще шесть человек получили ранения.

Министерство иностранных дел Украины осудило атаку.