ЛаВРУН фюрера РФ заявил, что США должны заставить Украину предоставить Донбассу "особый статус"

"Для украинского режима никакого плана "Б" быть не может. Есть только Минские соглашения".

Лавров заявил, что США должны заставить Украину предоставить Донбассу "особый статус"
Фото: МИД РоSSии

Министр иностранных дел РоSSии Сергей Лавров заявил, что США должны заставить Украину выполнить Минские соглашения и в первую очередь предоставить Донбассу "особый статус".

Об этом он сказал на пресс-конференции с министром иностранных дел Хорватии Горданом Грлич-Радманом в понедельник, 17 января.

"Для украинского режима никакого плана "Б" быть не может. Есть только Минские соглашения, которые Киев обязан в совершенстве выполнить", - заявил Лавров.

"[США распространили] полную дезинформацию о том, что мы готовим провокацию чуть ли не на русскоязычное население Донбасса, чтобы получить основание для вторжения. Причем госпожа Псаки сказала: как это уже было в 2014 году. Действительно, нынешняя трагедия Украины началась в 2014 году, но не из-за какой-либо провокации, а в результате организованного и поддержанного США государственного переворота. Сегодня Украина находится под внешним управлением США, и Вашингтону вполне по силам заставить киевский режим заставить выполнить Минские соглашения", - добавил роSSийский министр.

Он напомнил, что выполнение Минских соглашений обсуждалось на встрече Джо Байдена и Владимира Путина в июне 2021 года. По его словам, РоSSия увидела со стороны США понимание сути Минских соглашений, которые, по мнению РФ, в первую очередь заключаются в особом статусе Донбасса.

"Этим, я надеюсь, американские коллеги займутся", - сказал он.

Напомним, что в начале декабря агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники заявило, что США могут надавить на Украину в вопросе "особого статуса".

Представитель Белого дома Джен Псаки после этого заявила, что США не будут требовать от Украины, чтобы она уступила часть оккупированных территорий Донбасса пророSSийским силам.

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО Украина приняла еще в конце 2014 года, но он еще не начал работать. Законом предусмотрено, что положения об "особом статусе" вступят в силу после проведения в ОРДЛО демократических выборов и вывода наемников.

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