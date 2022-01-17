В Минобороны пообещали до конца 2022 года не штрафовать женщин, которые не встанут на воинский учет

"Прямо сейчас" женщинам не нужно идти в военкоматы.

В Министерстве обороны Украины обещают изменения в вопросе взятия женщин на военный учет. После их принятия информация будет обнародована. До конца 2022 года женщин, которые не встанут на учет в военкоматах, не будут штрафовать.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Прямо сейчас не нужно женщинам идти в территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы). В течение 2022 года продлится переходный период. Сейчас ведется работа над упрощением порядка постановки на учет, изучается вопрос приоритетности профессий родственных военно-учетным специальностям. Поэтому будут изменения, о которых Минобороны обязательно сообщит", – написала она в фейсбуке.

Заместитель главы Минобороны подчеркнула, что штрафов в течение 2022 года не будет. По ее словам, сейчас этот вопрос изучается на предмет возможных изменений.

Также прорабатывается вопрос об упрощении всех процедур постановки на учет – как мужчин, так и женщин. В том числе и "цифровизация" процессов, которые технически можно перевести в онлайн.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что со взятием на воинский учет никаких изменений в жизни украинских женщин не будет.

Напомним, 17 декабря 2021 года вступил в силу приказ Министерства обороны Украины о расширенном перечне специальностей, которые должны встать на военный учет. Он содержит 35 профессиональных направлений.

Министерство обороны Украины обнародовало разъяснения относительно введенных изменений.

Порядок действий по взятию женщин на воинский учет должны были разработать до конца 2021 года.

23 декабря на сайте Президента была обнародована петиция против воинского учета женщин. Необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов она собрала за 4 дня.