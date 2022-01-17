В Украину приехала делегация Конгресса США

Американские сенаторы встретятся с Зеленским и несколькими министрами.

?В Украину приехала делегация Конгресса США
Фото: twitter.com/ChrisMurphyCT

В Украину приехала делегация Конгресса Соединенных Штатов Америки, у которой запланированы встречи с президентом и представителями правительства.

Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Украине.

В состав делегации вошли сенаторы Роб Портман (республиканец, штат Огайо), Крис Мерфи (демократ, Коннектикут), Джин Шахин (демократка, Нью-Гэмпшир), Эми Клобучар (демократка, Миннесота), Кевин Крамер (республиканец, Северная Дакота), Ричард Блюменталь (демократ, Коннектикут) и Роджер Викер (республиканец, Миссисипи).

Они встретятся с Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром внутренних дел Денисом Монастырским, министром обороны Алексеем Резниковым, министром энергетики Германом Галущенко.

Напомним, что в последний раз американские конгрессмены приезжали в Киев в декабре. Тогда в состав делегации вошли Джейсон Кроу, Брэд Венструп и Рик Кроуфорд.

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