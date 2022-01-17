Эстония заявила о готовности разместить 5 тысяч солдат НАТО

В министерстве обороны Эстонии заявили, что готовы разместить 5 тысяч солдат быстрого реагирования НАТО. При необходимости министерство готово построить новые казармы для постоянного размещения военных для укрепления восточного фланга Альянса.

Об этом заявил канцлер Министерства обороны Кусти Сальм, сообщает агентство ERR.

"Мы ясно видим, что в разрезе политики сдерживания Балтийский регион следует укрепить. Есть четкие планы, как это сделать в случае необходимости... В Эстонии все готово на случай прибытия сил быстрого реагирования НАТО численностью до 5 тысяч человек", - заявил представитель Минобороны Эстонии.

По словам Кусти Сальма, в городе Тапа есть территория для принятия военных, где можно хранить оборудование, оружие и раздавать его подразделениям.

Канцлер Сальм предположил, что если НАТО направит на восточный фланг больше войск, то их можно разместить и в другой стране, например, в Румынии.

В то же время глава отдела инфраструктуры Центра оборонных инвестиций Эстонии Гейлика Рейнварт подчеркнула, что новые казармы для союзников построят при условии, что войска будут размещены в стране на постоянной основе.

Напомним, президент Эстонии Алар Карис заявил о праве украинцев самостоятельно решать, вступать ли стране в НАТО.