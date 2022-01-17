Эстония заявила о готовности разместить 5 тысяч солдат НАТО

Новые казармы построят при условии постоянного размещения войск союзников в стране.

Эстония заявила о готовности разместить 5 тысяч солдат НАТО
Фото: nato.int

В министерстве обороны Эстонии заявили, что готовы разместить 5 тысяч солдат быстрого реагирования НАТО. При необходимости министерство готово построить новые казармы для постоянного размещения военных для укрепления восточного фланга Альянса.

Об этом заявил канцлер Министерства обороны Кусти Сальм, сообщает агентство ERR.

"Мы ясно видим, что в разрезе политики сдерживания Балтийский регион следует укрепить. Есть четкие планы, как это сделать в случае необходимости... В Эстонии все готово на случай прибытия сил быстрого реагирования НАТО численностью до 5 тысяч человек", - заявил представитель Минобороны Эстонии.

По словам Кусти Сальма, в городе Тапа есть территория для принятия военных, где можно хранить оборудование, оружие и раздавать его подразделениям.

Канцлер Сальм предположил, что если НАТО направит на восточный фланг больше войск, то их можно разместить и в другой стране, например, в Румынии.

В то же время глава отдела инфраструктуры Центра оборонных инвестиций Эстонии Гейлика Рейнварт подчеркнула, что новые казармы для союзников построят при условии, что войска будут размещены в стране на постоянной основе.

Напомним, президент Эстонии Алар Карис заявил о праве украинцев самостоятельно решать, вступать ли стране в НАТО.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Из-за утечки химикатов в Горловке РоSSия может расширить агрессию против Украины, – разведка МинобороныИз-за утечки химикатов в Горловке РоSSия может расширить агрессию против Украины, – разведка Минобороны
"Мы не будем принимать решений об Украине без Украины", – заместитель госсекретаря США"Мы не будем принимать решений об Украине без Украины", – заместитель госсекретаря США
В Украине создали интерактивную карту присутствия роSSийских войск у границ и на ДонбассеВ Украине создали интерактивную карту присутствия роSSийских войск у границ и на Донбассе
Кибератака дополняет картину подготовки к крупномасштабной агрессии РоSSии, – Бильдт.Кибератака дополняет картину подготовки к крупномасштабной агрессии РоSSии, – Бильдт.
Ермак обсудил с советником Байдена ситуацию с безопасностью вокруг УкраиныЕрмак обсудил с советником Байдена ситуацию с безопасностью вокруг Украины
Блок рекламы


Похожие новости
Чалый: статус "НАТО+" позволит Украине гораздо быстрее получить новейшее вооружениеЧалый: статус "НАТО+" позволит Украине гораздо быстрее получить новейшее вооружение
Действия РоSSии мотивируют соседствующие с ней страны стремиться к вступлению в НАТО, - КулебаДействия РоSSии мотивируют соседствующие с ней страны стремиться к вступлению в НАТО, - Кулеба
Нуланд заявила о 18 сценариях санкций против РоSSии в случае дальнейшей агрессииНуланд заявила о 18 сценариях санкций против РоSSии в случае дальнейшей агрессии
Сенатор Рубио представил законопроект о персональных санкциях в отношении Путина в случае вторжения РФ в УкраинуСенатор Рубио представил законопроект о персональных санкциях в отношении Путина в случае вторжения РФ в Украину
ЛаВРУН фюрера РФ заявил, что претензии к НАТО "накопились" с 90-х годовЛаВРУН фюрера РФ заявил, что претензии к НАТО "накопились" с 90-х годов
РоSSия пригрозила перейти к "режиму контругроз" в случае отказа НАТО от "гарантий безопасности"РоSSия пригрозила перейти к "режиму контругроз" в случае отказа НАТО от "гарантий безопасности"
Эстония собирается поставить Украине самый современный полевой госпитальЭстония собирается поставить Украине самый современный полевой госпиталь
США заявили о готовности продолжать переговоры с РоSSиейСША заявили о готовности продолжать переговоры с РоSSией
Кулеба уверен, что РоSSия не получит гарантий нерасширения НАТОКулеба уверен, что РоSSия не получит гарантий нерасширения НАТО
Конгрессмены США предложили объявить Украину страной "НАТО-плюс"Конгрессмены США предложили объявить Украину страной "НАТО-плюс"
Последние новости
Подгружаем последние новости