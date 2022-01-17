Новостей.COM ⇒
2022-01-17
Кличко заявил, что снова заболел ковидом
Мэр пошел на самоизоляцию.
Фото: @vitaliy_klitschko
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что получил положительный тест на COVID-19.
"Заболел уже во второй раз. Поскольку вакцинирован, надеюсь на несложное течение болезни. Самоизолировался, лечусь и работаю из дома", – сообщил мэр столицы.
Он призвал киевлян быть осторожными и соблюдать карантинные правила.
Как сообщалось, впервые коронавирусом Виталий Кличко болел в октябре 2020 года.