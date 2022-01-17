Кличко заявил, что снова заболел ковидом

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что получил положительный тест на COVID-19.

"Заболел уже во второй раз. Поскольку вакцинирован, надеюсь на несложное течение болезни. Самоизолировался, лечусь и работаю из дома", – сообщил мэр столицы.

Он призвал киевлян быть осторожными и соблюдать карантинные правила.

Как сообщалось, впервые коронавирусом Виталий Кличко болел в октябре 2020 года.