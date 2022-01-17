Печерский райсуд начинает избрание меры пресечения Порошенко. Онлайн

В ГБР говорили, что будут ходатайствовать о содержании под стражей.

Печерский райсуд Киева начинает избрание меры пресечения пятому президенту, нардепу Петру Порошенко, который подозревается в государственной измене и содействии террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщил корреспондент LB.ua .

Сторона обвинения, согласно информации ГБР, будет ходатайствовать о мере пресечения в виде содержания под стражей. Адвокаты Порошенко – Илья Новиков и Игорь Головань. Оба участвуют в заседании. По состоянию на 11.14 судьи в зале еще нет.

Порошенко обвиняется в деле по покупке Украиной угля на предприятиях в ОРДЛО по двум статьям УК Украины – 111 и 268-3. Статья о государственной измене (111) предусматривает лишение свободы от 12 до 15 лет с конфискацией или без. Статья 258-3 – создание террористической группы или организации и содействие им – предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Порошенко вернулся в Украину из заграничной поездки только сегодня утром. В аэропорт прибыли следователи ГБР. У Порошенко забрали паспорт на пограничном контроле и не отдавали около 15-20 минут, из-за чего произошел спор с пограничниками. В это время следователи ГБР попытались вручить ему повестку о вызове в суд, в коридоре аэродрома произошла сутолока. Политик повестку о вызове не взял, она осталась у следователя. Он поехал в суд сразу из аэропорта с колонной своих сторонников.

Митинг в поддержку политика под судом собрался с самого утра. Поддержать его пришли и однопартийцы.

Фото: Анна Стешенко

Печерский райсуд уже не в первый раз рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко. В 2020 году он был подозреваемым по делу о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки. Порошенко подозревался в том, что в 2018 году путем "явно преступного указа" склонил главу Службы внешней разведки Сергея Божко к превышению им власти и служебных полномочий и назначению своим первым заместителем Семочко.

Меру пресечения по этому делу начали избирать 18 июня, а завершили 8 июля – суд оставил без рассмотрения ходатайство о мере пресечения. На Порошенко не наложили никаких ограничений. Государственное бюро расследований во время заседания объявило о завершении досудебного следствия по делу о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки, поэтому избрание меры пресечения было невозможным.

Напомним, Порошенко выехал за границу еще до официального оглашения подозрения о государственной измене, состоявшемся 20 января.

Политик во время пребывания за границей заявил, что планирует вернуться в Украину 17 января. Именно 17 января суд должен избрать ему меру пресечения.

По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с Виктором Медведчуком и рядом других лиц, в том числе должностных лиц РФ , с целью реализации схем по поставке угля из ОРДЛО. Деньги за уголь якобы передавали наличными руководителям оккупационных администраций.

В СБУ добавили, что в основу подозрения Порошенко легли свидетельские показания, выводы судебных экспертиз, аудиофайлы, документы, на которых зафиксирована информация периода 2014-2015 годов и другие доказательства.

Порошенко считает это дело политическим. Он убежден, что не окажется за решеткой.

6 января Печерский райсуд арестовал все имущество Порошенко, но что конкретно - станет известно 19 января, когда обнародуют постановление. Сначала его обещали обнародовать 14 января.

Кроме Порошенко и Медведчука, фигурантами дела являются экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра. Кузяра единственный находился под стражей, но и его отпустили под домашний арест на прошлой неделе. Демчишин находится за границей.

Виктор Медведчук, которому прокуратура просила заключение под стражей с альтернативой залога в 1 млрд гривен, находится под круглосуточным домашним арестом.