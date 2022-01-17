В ГБР заявили, что пытались вручить Порошенко в аэропорту повестку о вызове в суд

Сотрудники Государственного бюро расследований пытались вручить в аэропорту вызов в суд пятому президенту Украины Петру Порошенко, но он это проигнорировал.

Об этом на брифинге заявила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

"Действительно, сегодня сотрудники ГБР в помещении аэропорта "Жуляны" пытались вручить Петру Порошенко… процессуальные документы, а именно - повестку о вызове на 11 часов 17 января в Печерский суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения, копию ходатайства с приложенными материалами, и предоставить Порошенко возможность добровольно явиться в суд", – сказала она.

В то же время, по словам представительницы ГБР, Порошенко отказался от получения процессуальных документов, "игнорировал требования следователя, а находившиеся с ним лица оказывали физическое сопротивление, что зафиксировано на видеозаписях".

"Адвокаты Петра Алексеевича Порошенко заверили, что получат все процессуальные документы, однако после прохождения пограничного контроля благодаря созданию искусственной толпы скрылись", – добавила советник по коммуникациям.

При этом Сапьян подчеркнула, что сотрудники ГБР соблюдали все требования законодательства.

Как сообщалось, Порошенко прилетел рейсовым самолетом из Варшавы в Киев в 09:10. После прилета он заявил, что из аэропорта " Киев " сразу поедет в Печерский районный суд, где ему должны избирать меру пресечения по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий.

Сегодня в 11:00 в Печерском суде начнут избирать меру пресечения Порошенко по "угольному делу".

Сегодня же Государственное бюро расследований решило ознакомить общественность с его деталями, организовав брифинг как раз во время возвращения Петра Порошенко в Украину.

Порошенко обвиняется в угольном деле по двум статьям УК Украины – 111 и 268-3. Статья о государственной измене (111) предусматривает лишение свободы от 12 до 15 лет с конфискацией или без. Статья 258-3 – создание террористической группы или организации и содействие им – предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с Виктором Медведчуком и рядом других лиц, в том числе среди властей РоSSии, чтобы отказаться от угля из ЮАР и поставлять его с предприятий в ОРДЛО. Следователи считают, что Порошенко оказывал давление на Минэнерго, чтобы вместо африканского угля по требованию РоSSии покупали уголь у двух предприятий, которые расположены на временно оккупированных территориях и контролировались террористами. Деньги за уголь якобы прямо в руки террористов перевозили наличными.

Кроме Порошенко и Медведчука, фигурантами дела являются экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра. Кузяра – единственный, кто был под стражей, но и его отпустили под домашний арест на этой неделе. Демчишин находится за границей.

Обоим объявили подозрения еще осенью. Тогда правоохранители предоставили также аудиозапись разговоров. Экспертиза подтвердила, что одним из фигурантов записей является Медведчук. Он общался по поводу реализации незаконных схем с представителями роSSийских властей. Во время этих разговоров нардеп озвучивает, что у него есть гарантии от высших должностных лиц Украины. В аудиозаписи фигурирует имя Петра Алексеевича, Гонтаревой и Бориса Ложкина.

В разговорах вкачестве участников фигурируют люди, идентифицированные как роSSийский вице-премьер Дмитрий Козак, посол РоSSии Зурабов и помощник Путина Сурков.

Согласно информации ДБР, сторона обвинения будет просить о мере пресечения в виде содержания под стражей.