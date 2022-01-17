Под Печерским судом в Киеве собирается митинг в поддержку Порошенко

Здание суда усиленно охраняют. Напротив стоят несколько автозаков.

Фото: Анна Стешенко

В Киеве на улице Владимирской, 15, где расположен Печерский районный суд, начали собираться люди. В 11:00 суд начнет избирать меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Как сообщает корреспондент LB.ua с места события, здание суда усиленно охраняют. Напротив стоят несколько автозаков.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Согласно информации ГБР, сторона обвинения будет просить о мере пресечения в виде содержания под стражей.

Порошенко обвиняется в угольном деле по двум статьям УК Украины – 111 и 268-3. Статья о государственной измене (111) предусматривает лишение свободы от 12 до 15 лет с конфискацией или без. Статья 258-3 – создание террористической группы или организации и содействие им – предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Порошенко вернется в Украину из заграничной поездки сегодня утром.

Печерский райсуд уже не впервые будет рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко. В 2020 году он был подозреваемым по делу о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки. Тогда Государственное бюро расследований во время заседания объявило о завершении досудебного следствия по делу о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки, поэтому избрание меры пресечения было невозможно.

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