Бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер оценил вероятность масштабного наступления РоSSии на Украину в 70 процентов.

Об этом он заявил в интервью Суспільному после неудачных переговоров дипломатов США и РоSSийской Федерации.

"К сожалению, мне кажется – хотя я и надеюсь, что ошибаюсь – шансы, что РоSSия начнет новое вторжение значительно больше, чем возможность, что она таки не вторгнется. Я бы сказал, процентное соотношение 70% к 30% в пользу новой эскалации. Это будет болезненно для обеих сторон, не думаю, что это будет надолго – Путину не нужна затяжная война, но я уверен, что он готов к действиям", – сказал экс-спецпосланник Госдепа.

Единственное, с чем он поспорил бы, – это то, что решительные действия РФ планирует на ближайшее время. Однако не стоит ожидать, пока РоSSия прибегнет к новой масштабной эскалации по отношению к Украине. США и Европа должны действовать немедленно.

"Провокативное поведение, угрозы, попытки запугивания, вымогательство – это то, что уже происходит. Мы должны вводить санкции немедленно, увеличивать поддержку Украины уже, расширять присутствие воинских частей НАТО уже – чтобы предотвратить роSSийское вторжение, и одновременно быть готовыми отозвать санкции в случае, если РоSSия уберет свои войска. Но учитывая обстоятельства, мы требуем введения ограничительных мер в настоящее время", – отметил Курт Волкер.

По его мнению, есть угроза, что РоSSия будет усиливать свои военные действия против Украины. Но у Украины есть четкие подтверждения от США и Европы, что будут более строгие санкции против РФ , если это произойдет. И в то же время поддержка Украины в области безопасности будет оставаться в силе и расти, как и присутствие НАТО вокруг Украины.

Волкер подчеркнул, что со стороны западных партнеров есть четкая поддержка украинского суверенитета и территориальной целостности.

"У Украины сильные позиции. Поэтому в настоящее время у РоSSии нет потенциала просто взять и захватить ее", – добавил он.

Напомним, роSSийские власти признали, что переговоры с США и НАТО прошли неудачно, и снова начали угрожать войной.

Кремль требует от Запада юридических гарантий, что государства Восточной Европы, в первую очередь, Украина и Грузия, никогда не смогут стать членами Альянса. Кроме того, РоSSия требует уменьшения количества натовского вооружения в Европе.

10 января эти требования обсуждались на встрече представителей США и РоSSии, 12 января – в рамках Совета РоSSия-НАТО, а 13 января – в рамках Постоянного совета ОБСЕ .