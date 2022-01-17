Порошенко вылетел в Украину

Подозреваемый в государственной измене и содействии террористическим "ДНР" и "ЛНР" пятый президент, народный депутат Петр Порошенко вылетает в Украину из варшавского аэропорта.

Об этом сообщает журналист LB.ua .

В аэропорт вместе с политиком прибыла его супруга Марина Порошенко, а также члены его политической команды, в том числе Алексей Гончаренко и Ахтем Чийгоз.

Фото: Соня Кошкина

Фото: Соня Кошкина

Прилет Порошенко анонсировался на 9 утра в аэропорт " Киев ", однако вчера он сказал, что его самолет могут посадить в другом месте, но он надеется, что этого не произойдет. Сторонники политика организовали митинги в его поддержку и в столичном аэропорту, и во львовском.

В Печерском районном суде Киева Порошенко ждут в 11 часов – будут избирать меру пресечения. Прокуратура просит о содержании под стражей.

Порошенко выразил уверенность, что его не будут арестовывать.

Напомним, Порошенко уехал за границу еще до официального оглашения подозрения о государственной измене и заявил, что планирует вернуться в Украину 17 января.

Петр Порошенко обвиняется по двум статьям УК Украины – 111 (государственная измена) и 268-3 (создание террористической группы или организации и содействие им). Статья 111 предусматривает лишение свободы от 12 до 15 лет с конфискацией или без. Статья 258-3 предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с Виктором Медведчуком и рядом других лиц, в том числе должностных лиц РФ , с целью реализации схем по поставке угля из ОРДЛО. Деньги за уголь якобы передавали наличными руководителям оккупационных администраций.

В СБУ добавили, что в основу подозрения Порошенко легли свидетельские показания, выводы судебных экспертиз, аудиофайлы, документы, на которых зафиксирована информация периода 2014-2015 годов, и другие доказательства.

Порошенко считает это дело политическим.

6 января Печерский райсуд арестовал все имущество Порошенко, но что конкретно - станет известно 19 января, когда обнародуют постановление. Сначала его обещали обнародовать 14 января.

Кроме Порошенко и Медведчука, фигурантами дела являются экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра. Кузяра – единственный находившийся под стражей, но и его отпустили под домашний арест на этой неделе. Демчишин находится за границей.

Виктор Медведчук, которому прокуратура просила заключение под стражей с альтернативой залога в 1 млрд гривен, находится под круглосуточным домашним арестом.