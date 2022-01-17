Подозрение Коломойскому существует уже три года, – Порошенко

Пятый президент считает бизнесмена "заказчиком" дела против себя и говорит, что он якобы имеет решающее влияние на президента.

Подозрение украинскому бизнесмену, бывшему главе Днепровской ОГА Игорю Коломойскому существует уже три года, но оно не подписано.

Об этом пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сообщил в эксклюзивном интервью LB.ua в преддверии вылета из Варшавы в Киев .

Это подозрение не подписано, потому что, по словам Порошенко, против этого выступает президент Владимир Зеленский.

"Я утверждаю, что Коломойский имеет решающее влияние на решение Зеленского. Имел, имеет и будет иметь. Допускаю, ему есть, чем Зеленского шантажировать. Иначе невозможно объяснить, почему Коломойскому до сих пор – при всей имеющейся доказательной базе – не предъявлено подозрение, а Порошенко предъявлено", – заявил он.

Нардеп добавил, что против Коломойского в США санкции были введены почти год назад, а в Украине – нет.

"А они (санкции. – С.К.) введены? То, что Зеленский говорит в видосиках, и то, что делает как президент – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Если он искренне поддержал, то где арест имущества Коломойского? Где санкции, которые применены? Почему не предъявлено подозрение? Можете мне объяснить, почему за почти три года Зеленского не предъявлено подозрение (Коломойскому. – С.К.)? А я вам скажу – потому что прокурор его не подписывает!" – заявил он.

Именно Коломойского Порошенко считает "заказчиком дела" против себя, в котором он подозревается в государственной измене и содействии финансированию террористическим "ДНР" и "ЛНР". Сам Коломойский эти заявления пока публично не комментировал.

Напомним, Игорь Коломойский проживал за пределами Украины после того, как был национализирован его ПриватБанк во времена президентства Порошенко. В интервью LB.ua он пообещал вернуться в Украину после официальной публикации результатов президентских выборов, на которых победил артист Владимир Зеленский. В итоге он прилетел 16 мая 2019 года – почти через месяц после победы Зеленского.

До возвращения Коломойский говорил, что Украине "нужны миллионы Зеленских". Он также отмечал, что выдвижение Зеленского на президентские выборы не является местью Петру Порошенко за национализацию ПриватБанка.