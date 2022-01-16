Полиция устроила обыск автобуса со сторонниками Евросолидарности, - Геращенко
Правоохранители остановили автобус вблизи Краматорска.
Сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко заявила, что вблизи Краматорска полиция остановила автобус со сторонниками Европейской Солидарності. По ее информации, правоохранители проводят обыск личных вещей пассажиров.
Об этом она написала в Facebook.
"Вблизи Краматорска полиции остановила автобус со сторонниками Европейской Солидарности. Обыскивают личные вещи",- написала Геращенко.
"Уважаемая полиция! Если вы ищете наркотики или оружие – это к власти, не к оппозиции. А если ищете Порох, то он у нас есть", – добавила она.
Сопредседатель фракции "ЕС" отметила, что представители политсилы фиксируют все факты нарушений прав граждан на мирное собрание. Она также призвала полицию действовать исключительно в рамках закона и полномочий.
Напомним, в Киев завтра утром прилетает пятый президент Украины, лидер оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Его сторонники собирают два митинга в поддержку политика – в аэропорту "Киев" и во львовском.
В 11 часов Порошенко должен быть в Печерском райсуде столицы, где ему будут избирать меру пресечения.
Прокуратура требует для пятого президента содержания под стражей. Содержание под стражей с альтернативой залога в 1 млрд грн просили для другого подозреваемого по этому делу, нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, но ему назначили круглосуточный домашний арест.
Петр Порошенко обвиняется по двум статьям УК Украины – 111 (государственная измена) и 268-3 (создание террористической группы или организации и содействие им). Статья 111 предусматривает лишение свободы от 12 до 15 лет с конфискацией или без. Статья 258-3 – предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с Виктором Медведчуком и рядом других лиц, в том числе чиновников РФ в целях реализации схем по снабжению угля из ОРДЛО. Деньги за уголь якобы передавали наличными руководителям оккупационных администраций.
В СБУ добавили, что в основу подозрения Порошенко легли показания свидетелей, заключения судебных экспертиз, аудиофайлы, документы, на которых зафиксирована информация периода 2014-2015 годов и другие доказательства.
Порошенко считает это дело политическим. Он убежден, что не окажется за решеткой.