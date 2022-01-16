Полиция устроила обыск автобуса со сторонниками Евросолидарности, - Геращенко

Сопредседатель фракции " ЕС " Ирина Геращенко заявила, что вблизи Краматорска полиция остановила автобус со сторонниками Европейской Солидарності. По ее информации, правоохранители проводят обыск личных вещей пассажиров.

Об этом она написала в Facebook.

"Вблизи Краматорска полиции остановила автобус со сторонниками Европейской Солидарности. Обыскивают личные вещи",- написала Геращенко.

"Уважаемая полиция! Если вы ищете наркотики или оружие – это к власти, не к оппозиции. А если ищете Порох, то он у нас есть", – добавила она.

Сопредседатель фракции " ЕС " отметила, что представители политсилы фиксируют все факты нарушений прав граждан на мирное собрание. Она также призвала полицию действовать исключительно в рамках закона и полномочий.

Напомним, в Киев завтра утром прилетает пятый президент Украины, лидер оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Его сторонники собирают два митинга в поддержку политика – в аэропорту " Киев " и во львовском.

В 11 часов Порошенко должен быть в Печерском райсуде столицы, где ему будут избирать меру пресечения.

Прокуратура требует для пятого президента содержания под стражей. Содержание под стражей с альтернативой залога в 1 млрд грн просили для другого подозреваемого по этому делу, нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, но ему назначили круглосуточный домашний арест.

Петр Порошенко обвиняется по двум статьям УК Украины – 111 (государственная измена) и 268-3 (создание террористической группы или организации и содействие им). Статья 111 предусматривает лишение свободы от 12 до 15 лет с конфискацией или без. Статья 258-3 – предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с Виктором Медведчуком и рядом других лиц, в том числе чиновников РФ в целях реализации схем по снабжению угля из ОРДЛО. Деньги за уголь якобы передавали наличными руководителям оккупационных администраций.

В СБУ добавили, что в основу подозрения Порошенко легли показания свидетелей, заключения судебных экспертиз, аудиофайлы, документы, на которых зафиксирована информация периода 2014-2015 годов и другие доказательства.

Порошенко считает это дело политическим. Он убежден, что не окажется за решеткой.