"Не собрал и собирать не буду".

Петр Порошенко не собирал "тревожный чемодан" на случай ареста.

Об этом он заявил в ответ на вопросы шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной.

"Не собрал и собирать не буду", - сказал он.

Порошенко отметил, что поведение человека программирует его будущее.

"Если ты настроен на победу – будет победа, если собираешь чемоданчик – будет чемоданчик", – добавил он.

Напомним, Порошенко выехал за границу еще до официального оглашения подозрения о государственной измене и заявил, что планирует вернуться в Украину 17 января.

Именно 17 января суд должен избрать ему меру пресечения. В пятницу стало известно, что Порошенко ожидают в Печерском райсуде Киева в 11 часов. Прокуратура требует для пятого президента содержания под стражей. Именно содержание под стражей с альтернативой залога в 1 млрд гривен просили для другого подозреваемого в этом деле, нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, но ему назначили круглосуточный домашний арест.

Петр Порошенко обвиняется по двум статьям УК Украины – 111 (государственная измена) и 268-3 (создание террористической группы или организации и содействие им). Статья 111 предусматривает лишение свободы от 12 до 15 лет с конфискацией или без. Статья 258-3 предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с Виктором Медведчуком и рядом других лиц, в том числе чиновниками РФ , в целях реализации схем по снабжению углем из ОРДЛО. Деньги за уголь якобы передавали наличными руководителям оккупационных администраций.

В СБУ добавили, что в основание подозрения Порошенко легли показания свидетелей, заключения судебных экспертиз, аудиофайлы, документы, на которых зафиксирована информация периода 2014-2015 годов и другие доказательства.

Порошенко считает это дело политическим. Он убежден, что не окажется за решеткой.

6 января Печерский райсуд арестовал все имущество Порошенко, но что конкретно - станет известно 19 января, когда обнародуют постановление. Сначала его обещали обнародовать 14 января.

Кроме Порошенко и Медведчука, фигурантами дела являются экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра. Кузяра – единственный находившийся под стражей, но и его отпустили под домашний арест на этой неделе. Демчишин находится за границей.